AKP'li Şebnem Bursalı'dan 'ıstakoz' eleştirilerine yanıt: 'Gündem değiştirmeye yönelik'

AKP’li Şebnem Bursalı, Monaco’da ıstakoz yediği anları sosyal medya hesabından paylaşmasına tepki gösterenleri gündem değiştirmekle suçladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 19:48
AKP'li Şebnem Bursalı'dan 'ıstakoz' eleştirilerine yanıt: 'Gündem değiştirmeye yönelik'
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AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Monaco'da ıstakoz yediği anları sosyal medya hesabından paylaşması tepki çekmişti.

 

Bursalı, ıstakoz eleştirilerinin gündem değiştirmeye yönelik çabalar olduğunu söyledi. X (Twitter) hesabında şu açıklamayı yaptı:

“Yoğun geçen seçim çalışmalarımız ardından yurtdışında yaşayan ailem ve yeğenlerimle bayram tatilini geçirmek üzere gittiğimiz bir restoranda hiç adetim olmayan bir yemek paylaşımı yapmam kamuoyunda haklı tepkiye sebep olmuştur. 30 yıllık gazeteci ve şimdi de milletvekili olarak sosyal medya paylaşımlarımda bugüne kadar yapmadığım bu hata için tüm kamuoyundan özür dilerim. Mensubu bulunmaktan onur duyduğum partim ve yolunda yürümekten her nefesimde şeref duyduğum sn Cumhurbaşkanımızın da bu sebeple hedef alınmasından dolayı üzüntüm sonsuzdur.

Asla kötü niyet taşımayan ve yazılan hiçbir ücretle yakından uzaktan ilgisi olmayan yiyecek ve konuyla ilgili samimi üzüntümü ifade ederken, bunu fırsat bilip Antalya’daki teleferik faciasını unutturmak üzere gündem değiştirmeye çalışanları da çok iyi anlıyorum!

İstanbul’un göbeğinde 29 insanımızın hayatını kaybettiği, Antalya’da göz göre göre ihmal sonucu günahsız insanlarımızın hayatını kaybettiği, yaralandığı ve saatlerce mahsur kaldığı elim olayla ilgili tek bir söz etmeyenlerin, ne amaçla bu olayı çarpıttığını da biliyoruz!”

 


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