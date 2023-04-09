AKP'li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı.
Uzun dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan mevcut AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız; geçirdiği rahatsızlık sonucu Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beyine pıhtı atma şüphesiyle yoğun bakım ünitesine alınan Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kendinde olduğu öğrenildi.
Önceki dönem bakan Yıldız’ın önlem amaçlı Kayseri Şehir Hastanesi’nde müşahade de tutulduğu öğrenildi.
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