AKP'li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 08:36

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 08:36

Uzun dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan mevcut AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız; geçirdiği rahatsızlık sonucu Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyine pıhtı atma şüphesiyle yoğun bakım ünitesine alınan Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kendinde olduğu öğrenildi.

Önceki dönem bakan Yıldız’ın önlem amaçlı Kayseri Şehir Hastanesi’nde müşahade de tutulduğu öğrenildi.