AKP'li Tayyar’dan iktidara 'TÜSİAD' tepkisi: Bir eleştiriyi bile yargı konusu yaparsanız kim konuşacak?

Yayınlanma: 20.02.2025 - 11:31

Güncelleme: 20.02.2025 - 11:39

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras hakkında, 13 Şubat'taki Dernek Genel Kurulu toplantısındaki konuşma nedeniyle 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın ardından TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında da aynı suçlamalarla resen soruşturma başlatılmıştı.

Aras ve Turan, ifade vermeye götürülerek “basından öğrendikleri bilgilerle dezenformasyon içerikli ifadeler kullandıkları” ileri sürüldü. Sulh Ceza Hakimliği, sevk edilen Aras ve Turan hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

TGRT Haber’de konuşan eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, “Bir eleştiriyi bile yargı konusu yaparsanız, o zaman kim konuşacak?” dedi. Şamil Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

“Konuşmanın içeriğine katılmıyorum. Kendi alanının dışına çıkmıştır. TÜSİAD’ın sicili bozuk olduğu için tepkiyle karşılanması normal. Her şeye rağmen TÜSİAD’a açılan soruşturma doğru değil. TÜSİAD’a soruşturma açılacaksa 28 Şubat için açılmalıydı. Bu açıklamalardan darbe çıkmaz.”

YANIT CEM KÜÇÜK'TEN GELDİ

Tayyar’ın eleştirilerine yanıt Cem Küçük'ten geldi. Küçük şunları söyledi:

“TÜSİAD 15 Temmuz’da FETÖ ile ilgili ağzını açmadı. Bunlar Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı’nda konuşmadılar.

PKK konusunda konuşmuyorlar. 2007 e-muhtırayı hepsi destekledi.

TÜSİAD fırsat bulsa Erdoğan’ı Menderes’ten beter edecek. AK Parti’yi de beter edecekler.

Erdoğan da bunu biliyor. Erdoğan niye büyük adam? Bunlara pabuç bırakmadığı için, dik durduğu için. Bunlara anladığı dilden konuştuğu için…”