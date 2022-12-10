AKP'li trol Mert Armağan istismar skandalını aklamak için sırada

10 Aralık 2022 Cumartesi, 00:47

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G. babasının kendisini 6 yaşındayken Kadir İstekli ile ‘evlendirdiğini' açıklayarak şikayetçi olmasının ortaya çıkması ülke gündemine oturdu.

Tarikattaki istismar skandalı yeniden, gerici oluşumların devlet içerisine sızmasını gündeme getirdi ve laikliğin önemine yönelik tartışmaları alevlendirdi. Ve bu olay sonrasında kimi AKP'li isimlerle iktidar yanlısı medya ve AK troller skandal istismarı savunma yarışına girdi.

AKP'Lİ TROL MERT ARMAĞAN İSTİSMAR SKANDALINI AKLAMAK İÇİN SIRADA

Bunlardan bir tanesi de Mert Armağan isimli AKP'li troll oldu. Gerici Armağan, istismarı 'aklamak' için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'i hedef gösterdi. İddia o ki; Neptün Soyer, Tunç Soyer ile evlendiğinde 14 yaşında idi. Fakat kısa bir araştırma yapıldığında, Neptün Soyer'in evlendiğinde 22 yaşında olduğu görüldü.

Ayrıca doğrulama platformu Teyit, konuyla ilgili bilgi almak için Tunç Soyer’in basın ekibine ulaştı. Basın ekibi, Soyer çiftinin 1988'de evlendiğini doğruladı. Ekip, Tunç Soyer'in 9 Aralık 2022 tarihinde yaptığı bir açıklamanın kaydını iletti. Video Tunç Soyer, evlendiklerinde Neptün Soyer'in 22 yaşında olduğunu vurguluyor.

Armağan'ın başka gerici paylaşımları şu şekilde:

NE OLMUŞTU?

BirGün yazarı Timur Soykan, 3 Aralık'taki "Karanlık dünya bir çocuğu yuttu: Tarikat karanlığında henüz 6 yaşında…" başlıklı yazısında, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiğini’, kadının çocukluğu boyunca cinsel istismara uğradığını yazmıştı. Yaşananlar, H.K.G.’nin şikayetiyle ortaya çıkmıştı.

Soykan, 7 Aralık'ta BirGün'de yayımlanan "Utancın fotoğrafları" başlıklı yazısında da H.K.G.’nin çocuk yaşta gelinlik giydirildiği ve ‘nişan’ına ait dehşet verici fotoğrafları yayımlamıştı.

Sosyal medyada tepki yağan olaya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yapmış ve davaya müdahil olunduğunu bildirmişti.