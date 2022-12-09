İstanbul'da 'aile hekimi' skandalı: Biri lösemi hastası 4 çocuğa cinsel istismar!
İstanbul Çatalca’da bulunan bir Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor, iddiaya göre muayeneye gelen dört kız çocuğunu taciz etti. Doktor, polis ekipleri tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'da geçen pazartesi günü Çatalca Kaleiçi Mahallesi’nde bulunan bir sağlık ocağında iddiaya göre, muayene için Sağlık Ocağı’na giden 12 yaşındaki bir kız çocuğu, eve gidince odasına kapanarak ağlamaya başladı.
ÖNCE İNANMAMIŞLAR...
Ailesi çocukla konuşunca doktorun kendisini taciz ettiğini söyledi. Karakola şikâyet için giden aile, başka çocukların da cinsel istismara uğradığı iddiasıyla şikâyetçi olduğunu öğrendi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda, 12 ile 16 yaş arasında toplam üç kız çocuğunun Sağlık Ocağı’nda görevli Dr. E.B. tarafından taciz edildiği ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan doktor, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, olayın sosyal medyada paylaşılması ile daha önce lösemi teşhisi konulan bir kız çocuğunun da aynı doktor tarafından taciz edildiği öğrenildi. Ailesi yaşanan duruma inanmayınca şikâyette bulunmadığı ardından sosyal medyada yapılan paylaşımları görünce polise giderek doktor hakkında şikâyette bulundukları bilgisine ulaşıldı.
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