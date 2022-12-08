Selahattin Demirtaş'tan cinsel istismar skandalı tepkisi: Öfkeden yerimde duramıyorum
Demirtaş, Türkiye'nin gündemine oturan ve büyük tepki çeken istismar skandalıyla ilgili açıklama yaparak "Siyasetçi olarak derin bir utanç yaşıyorum" ifadelerine yer verdi.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi 6 yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiğinin’ ortaya çıkması üzerine açıklama yaptı.
"ÖFKEDEN YERİMDE DURAMIYORUM"
Sosyal medya hesabı Twitter'dan mesaj paylaşan Demirtaş, "Bir baba olarak dehşet içindeyim, siyasetçi olarak derin bir utanç yaşıyorum. Öfkeden yerimde duramıyorum. Çocuklara tecavüzü normal gören zihniyetle de faillerle de en kararlı mücadeleyi hep beraber yürüteceğiz" dedi.
NE OLMUŞTU?
BirGün yazarı Timur Soykan, 3 Aralık'taki "Karanlık dünya bir çocuğu yuttu: Tarikat karanlığında henüz 6 yaşında…" başlıklı yazısında, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiğini’, kadının çocukluğu boyunca cinsel istismara uğradığını yazmıştı. Yaşananlar, H.K.G.’nin şikayetiyle ortaya çıkmıştı.
Soykan, bugün BirGün'de yayınlanan "Utancın fotoğrafları" başlıklı yazısında da H.K.G.’nin çocuk yaşta gelinlik giydirildiği ve ‘nişan’ına ait dehşet verici fotoğrafları yayımlamıştı.
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