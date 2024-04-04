AKP’li trol Mert Armağan ve AKP’li koordinatör birbirine girdi: ‘Partiye gelip usulsüzce araba isteyen adamsın’

Yayınlanma: 04.04.2024 - 21:14

Güncelleme: 04.04.2024 - 21:14

31 Mart yerel seçimlerinden sonra AKP çevrelerinde yaşanan tartışmalar sosyal medyaya yansındı. Uzun bir dönemdir AKP’nin trollüğünü yapan Mert Armağan ile AKP İstanbul İl Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Ömer Faruk Övenç arasında makam arabasının tahsisine ilişkin tartışma çıktı.

Armağan, X (Twitter) hesabında; “Ömer Faruk Özgenç, göz göre göre söz konusu ajansın vesayetine nasıl girdiğini sonra yazacağım. Sahada yoksunuz. Her gün ajanstasınız” paylaşımını yaptı.

"SEN PARTİYE GELİP USULSÜZCE ARABA İSTEYEN ADAMSIN"

Övenç, “Oğlum sen partiye gelip benden usulsüzce araba isteyen adamsın. Kul hakkına girmeyip milletin paralarını sizin gibi sırtlanlarla peşkeş çekmediğimiz için birileri sizi üstümüze salıyor” diye yanıt verdi.

Armağan, usulsüzce araba istediğini kabul ederek, “Evet çok zor bir dönemdeydim devletin yaptıkları projeleri tanıtmak için yarınlarını görüntülemek için bir araç istemiştim vermemiştiniz. Konu ben değilim Erdoğan. Yavuz hırsız ev sahibini mi bastırıyor” dedi.