AKP'li Turan'dan, Erdoğan'a 'diktatörü göndereceğiz' diyen Canan Kaftancıoğlu'na: Bir defa diktatör olsa seçim mi olur?

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 20:18

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin 81 il gençlik kolları başkanlarına; “Partimize, partimizin ilkelerine, gençliğinize, kendinize ve sizlerin hayallerini hedefleri hâline getiren genel başkanımıza, genel başkanımızın sizlere sunduğu imkanlar ve sizin genel başkanımıza, partimize oluşturduğunuz ve artırdığınız enerjiye güvenerek belki de dünya tarihinde bir ilki başaracağız. Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz” demişti.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ise “Çok çalışmamız gerekiyor. Bizden beklentileri fazlasıyla karşılamamız gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilçelere teslim edilecek 72 su tankı ve sertifikaların dağıtım töreninde konuştu.

Turan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, "Mahkeme kararıyla küfürbazlığı tescil olan bir eski il başkanı bugün Sayın Erdoğan'a utanmadan sıkılmadan 'diktatörü göndereceğiz' demiş. Bir defa diktatör olsa seçim mi olur? Diktatör olsa sen bu küfürleri edebilir misin?" dedi.

Yangınla mücadele karşılaşılan zorluklara değinen Turan, şöyle devam etti:

Az iş değil bunlar. Yangına müdahale edeceksin, risk alacaksın, söndüreceksin. Kolay işler değil. 7/24 arkadaşlarımız görevinin başında. Sadece helikopterler, uçaklar değil, 50'den fazla arazözümüz, İHA'mız var, takibini yapıyor. Ufak bir duman gördüğünde hemen bilgi geçiliyor. Yani büyük bir tedbir imkanımız ile bölgemizde yangın olmaması için çıkarsa da hemen söndürülmesi için büyük bir mücadele veriliyor. Şimdi de muhtarlarımıza vereceğimiz 2,5 ton su kapasiteli 72 tankerimiz ile inşallah büyük yangın olmamasını sağlamaya çalışacağız.

"DİKTATÖR OLSA SEN BU KÜFÜRLERİ EDEBİLİR MİSİN?"

Bülent Turan, Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki konuşmasına değinerek, şu ifadeleri kullandı: