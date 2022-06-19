AKP'li Uçar'dan 'İsrail' örneğiyle vurgu: 'Örgütlenmiş 10 kişi, örgütlenemeyen 100 kişiden daha güçlüdür'

19 Haziran 2022 Pazar, 16:24

Zonguldak‘ın merkez Beycuma beldesinde, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen kahvaltı etkinliğinde AKP Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar'ın yaptığı konuşma dikkat çekti.

Etkinlikte konuşanm Karadeniz Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas, “Demek ki böyle toplantılara ihtiyaç varmış. Varol başkanımıza diyoruz ama yollardır Özlem bu. Böyle bit ortamda ilk defa oldu. İnanın ayaklarım yere basmıyor. Gerçekten yıllardır bekliyoruz. Ben bu toplantının devamını bekliyorum. Çünkü Beycuma çok şeyi hakkediyor. Yıllardır konuşuyoruz biraya gelemiyoruz. Böyle yerlerde birlikte olalım. Yatırımlarını kendi yörelerine yapıyorlar. Aslında çok dolu olduğunu biliyorum. Bir dere kenarında ırmak kenarında oturalım. Beycumamızı kalkındıralım. Milletvekilim emeğinizi biliyorum” diye konuştu.

Nas'tan sonra söz alan Uçar ise 'güçlü lobi' vurgusu yaptı. Uçar, programa katılanlara teşekkür ederek başladığı sözlerine şöyle devam etti:

"Örgütlenmiş 10 kişi örgütlenemeyen 100 kişiden daha güçlüdür. Lobiniz varsa daha güçlüsünüz. İsrail’in her zaman ekonomik gücü var. Belediye başkanımız belde insanlarımızın beldeye sahip çıkması için konuşma yaptı. Beldemize çok gelememişiz. Bu vesile şehrimize gelerek beldemize sahip çıkılması konusunda mesaj verdi."



