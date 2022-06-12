AKP'li Üsküdar Belediyesi 2 parkı imara açtı

12 Haziran 2022 Pazar, 19:32

AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin de Kandilli Küçüksu Mahallesi'ndeki iki parkı yapılaşmaya açtığı öğrenildi. Mahalle halkı geçtiğimiz günlerde parklarını korumak için izleyecekleri yolu konuşmak üzere toplantı düzenledi.

Üsküdar Belediyesi İyi Parti Meclis Üyesi Onur Çukurlu, “Çocukların bölgede oyun oynayacak, nefes alacak yeri kalmadı. Üsküdar’da ve İstanbul’un başka yerlerinde bu tip uygulamalarla çok karşılaşır olduk. İstanbul'un deprem gerçeği de ortada. Buna rağmen Üsküdar Belediyesinin ve Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yapmaya çalıştığı bu akıl almaz uygulamalar kamuoyu tarafından şiddetle reddediliyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’i ve bu tip uygulamalarla yeşil alanları ranta ve talana açanları akla, mantığa, vicdana ve insafa davet ediyorum” dedi.

KONUT ALANI OLARAK SATILDI

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, inşaat çalışmalarının başladığı Sedirli Parkı, mahallenin “afet ve acil durum toplanma alanı” olarak belirlenmiş durumda. Vatandaşların parkta inşaat başladığını görerek Üsküdar Belediyesi'ne bilgi edinmek için yaptığı başvuruya gelen yanıtta bahse konu alanın 1996 yılında park olarak terk edildiği, 13 Ağustos 2020 tarihinde ise parkın 946 ada, 34 parsel olarak belediye adına tescil edildiği belirtildi. Yani park belediyenin mülkiyetine geçti.

Yanıtta, bu parselin 3 Aralık 2020 tarihinde encümen kararı ile ihale ile satışının yapıldığı açıklandı. Parsel mevcut imar planında yükseklik 15.50 metre, emsal 0.15 yapılanma koşullarında “konut” alanı olarak belirlenmiş görünüyor. Parselin büyüklüğü bin 300 metrekare.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Diğer inşaat başlayan park ise Elysium Serene Sitesi'nin çocuk parkı. Sitenin kamuya yeşil alan olarak terk ettiği 3 dönümlük park, başka bir noktada park alanı ayrılarak konut imarına açılmıştı. Üsküdar Belediye Meclisi'nde 2018 yılının aralık ayı oturumlarında oyçokluğu ile kabul edilen plan değişikliği, 2019 yılının eylül ayında da İBB Meclisi'nde CHP-İyi Parti grubunun muhalefeti, AKP-MHP grubunun çoğunluk oyları ile onaylanmıştı.