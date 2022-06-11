Antalya’da lunaparkta salıncak platformdan çıktı, 2 çocuk yaralandı

11 Haziran 2022 Cumartesi, 15:40

Antalya'da Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Parkı’ndaki küçük lunaparkta minimaks denilen eğlence aleti, bağlantı yerinden koparak, platformdan çıkıp ters döndü.

Olayda minimaks içinde bulunan çocuklardan 2'si yaralandı. Çocuklardan biri bulunduğu yerden çıkartılıp hastaneye kaldırılırken, diğerinin ise platformun altından kurtarma çalışmaları devam ettiği, durumlarının ise ağır olmadığı bildirildi.