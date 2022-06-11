Antalya’da lunaparkta salıncak platformdan çıktı, 2 çocuk yaralandı
Antalya’da Atatürk Parkı’nda bulunan “minimaks” olarak bilinen eğlence aletinin bağlantı yerinden koparak platformdan çıkması sonucu 2 çocuk yaralandı.
Antalya'da Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Parkı’ndaki küçük lunaparkta minimaks denilen eğlence aleti, bağlantı yerinden koparak, platformdan çıkıp ters döndü.
Olayda minimaks içinde bulunan çocuklardan 2'si yaralandı. Çocuklardan biri bulunduğu yerden çıkartılıp hastaneye kaldırılırken, diğerinin ise platformun altından kurtarma çalışmaları devam ettiği, durumlarının ise ağır olmadığı bildirildi.
Video Haberler
- Lunaparkta salıncak koptu: Kurtarma çalışmaları sürüyor
- Baz istasyonundan 'kablo' hırsızlığı: Kameraya yansıdı
- Marmaris'te marinada bağlı yat küle döndü!
- Önce gasbetti, sonra mağdura 'hırsız' dedi
- Minibüs bekleyen kadına fiziksel taciz
- Motosikletli saldırganlar 'kırtasiyeye' ateş açtı!
- Mobilyacıda yangın: Dükkan kullanılamaz hale geldi!
- GÖÇİZDER üyelerine tutuklama
- Taciz ettiği kız öğrencilerin üzerine 'minibüsü' sürdü
- İzmir Marşı söyleyen DJ Ersin'in programı iptal edildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Helikopter kazasında 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
- Cumhur'da dikkat çeken düşüş
- 'Köpek' tartışmasında aynı aileden 3 kişiyi katletti
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- İtalya'da kaybolan helikopterle ilgili yeni gelişme
- 'Erken seçim değil, tarihi konuşuluyor'
- Cepkin'den Yılmaz'a: Aramızda çözelim
- Fulya Öztürk'ten yeni karar: Artık istemiyorum
- AKP'li Yiğit Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı
- Sağkan'dan Feyzioğlu'na: 'Travmayı atlatamamış'