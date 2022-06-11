Antalya’da lunaparkta salıncak platformdan çıktı, 2 çocuk yaralandı

Antalya’da Atatürk Parkı’nda bulunan “minimaks” olarak bilinen eğlence aletinin bağlantı yerinden koparak platformdan çıkması sonucu 2 çocuk yaralandı.

İHA
11 Haziran 2022 Cumartesi, 15:40
Antalya’da lunaparkta salıncak platformdan çıktı, 2 çocuk yaralandı
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Antalya'da Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Parkı’ndaki küçük lunaparkta minimaks denilen eğlence aleti, bağlantı yerinden koparak, platformdan çıkıp ters döndü.

Olayda minimaks içinde bulunan çocuklardan 2'si yaralandı. Çocuklardan biri bulunduğu yerden çıkartılıp hastaneye kaldırılırken, diğerinin ise platformun altından kurtarma çalışmaları devam ettiği, durumlarının ise ağır olmadığı bildirildi. 


Çocuk yaralı salıncak
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