TikTok fenomeni otoparkta ölü bulundu
Cooper Noriega isimli 19 yaşındaki TikTok fenomeni, otoparkta ölü bulundu. Cooper Noriega'nın cesedine, hayranlarını endişelendiren son videosunun yayımlanmasından birkaç saat sonra ulaşıldı.
Kaykay ve modayla ilgili çektiği komedi videolarıyla TikTok’ta 1,77 milyon takipçiye ulaşan fenomen Cooper Noriega, Los Angeles'taki bir otoparkta ölü bulundu. Ölümünden sadece birkaç saat önce, sosyal medya fenomeni, “Başka kim genç öleceğini düşünüyor?” başlığıyla yatakta yatarken bir videosunu yayımladı.
Haber Global'in aktardığına göre; sosyal medya fenomeninin cesedi, bu videoyu yayımlamasından birkaç saat sonra otoparkta bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cooper Noriega'nın vücudunda herhangi bir travma izi olmadığı belirlendi. Şüpheli ölümün nedeni açıklanmadı. 19 yaşındaki fenomenin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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