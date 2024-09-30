AKP Adana milletvekili Ahmet Zenbilci istifa etti
AKP Adana milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti.
AKP Adana milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti. Zenbilci, istifasının ardından sosyal medya hesabını kapattı.
Zenbilci, istifasına ilişkin şu açıklamada bulundu:
Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.
Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir.
Bu sürecin mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum.
Kamuoyuna saygıyla
HESABINI SİLDİ
Zenbilci'nin hesabı istifa açıklamasının ardından kısa bir süre sonra kapandı.
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