AKP’li vekil ‘torpil isteğini’ yanlışlıkla paylaşmıştı: İlk sıradan işe alındığı ortaya çıktı!

Yayınlanma: 27.04.2025 - 18:06

Güncelleme: 27.04.2025 - 18:06

Eski Tarım ve Orman Bakanı ve AKP Kahramanmaraş milletvekili Vahit Kirişci yaptığı ‘durum’ paylaşımı ile gündem olmuştu.

Söz konusu paylaşımda Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Hacıbebek mahallesi muhtarı Sinan Kilit, Vahit Kirişci’den torpil istediği görülüyordu.

Orman Müdürlüğü'nde operatör olmak için mülakata giren yeğeni için torpil isteyen Sinan Killit, "Avni Gök vatandaşımıza yardımcı olursanız muhtarlık ve mahallem adına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Greyder operatörü" olmak için mülakata giren yeğeni için torpil isteyen Kilit, eski Tarım ve Orman Bakanı, Kahramanmaraş milletvekili Vahit Kirişci'ye yazarak, "Avni Gök vatandaşımıza yardımcı olursanız muhtarlık ve mahallem adına çok teşekkür ederim" talebinde bulundu.

Vahit Kirişci'nin muhtarın torpil talebini gerçekleştiği ise açıklanan işe alım listesiyle belli oldu.

Vekile ismi giden şahsın mülakatta en yüksek puanı alarak kadroya birinci sıradan girdiği görüldü.