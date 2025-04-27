AKP’li vekil ‘torpil isteğini’ yanlışlıkla paylaşmıştı: İlk sıradan işe alındığı ortaya çıktı!
Eski Tarım ve Orman Bakanı ve AKP Kahramanmaraş milletvekili Vahit Kirişci, yaptığı durum paylaşımında bir muhtardan gelen torpil isteğini paylaşmıştı. Söz konusu ‘torpil isteğinin’ yerini bulduğu ve kişinin ilk sıradan işe alındığı ortaya çıktı.
Eski Tarım ve Orman Bakanı ve AKP Kahramanmaraş milletvekili Vahit Kirişci yaptığı ‘durum’ paylaşımı ile gündem olmuştu.
Söz konusu paylaşımda Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Hacıbebek mahallesi muhtarı Sinan Kilit, Vahit Kirişci’den torpil istediği görülüyordu.
Orman Müdürlüğü'nde operatör olmak için mülakata giren yeğeni için torpil isteyen Sinan Killit, "Avni Gök vatandaşımıza yardımcı olursanız muhtarlık ve mahallem adına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
"Greyder operatörü" olmak için mülakata giren yeğeni için torpil isteyen Kilit, eski Tarım ve Orman Bakanı, Kahramanmaraş milletvekili Vahit Kirişci'ye yazarak, "Avni Gök vatandaşımıza yardımcı olursanız muhtarlık ve mahallem adına çok teşekkür ederim" talebinde bulundu.
Vahit Kirişci'nin muhtarın torpil talebini gerçekleştiği ise açıklanan işe alım listesiyle belli oldu.
Vekile ismi giden şahsın mülakatta en yüksek puanı alarak kadroya birinci sıradan girdiği görüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan ve yakınları rahat olsun'
- İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü'ne bir garip soru!
- Bilal Erdoğan’dan net yanıt!
- AKP'den 'İmamoğlu' ve 'kayyum' çıkışı
- 'Büyük deprem' için zaman aralığı verdi
- İSKİ Genel Müdürü Başa'ya gözaltı nedeni ortaya çıktı
- Anne kurtarıldı, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti
- İmamoğlu'ndan 'birlikte ses verelim' çağrısı!
- 'İmamoğlu'nun özgürlüğünü dilenmeyeceğim'
- TRT muhabirinden 'muhaliflere suikast' çağrısı