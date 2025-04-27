AKP’li vekil ‘torpil isteğini’ yanlışlıkla paylaşmıştı: İlk sıradan işe alındığı ortaya çıktı!

Eski Tarım ve Orman Bakanı ve AKP Kahramanmaraş milletvekili Vahit Kirişci, yaptığı durum paylaşımında bir muhtardan gelen torpil isteğini paylaşmıştı. Söz konusu ‘torpil isteğinin’ yerini bulduğu ve kişinin ilk sıradan işe alındığı ortaya çıktı.

AKP’li vekil ‘torpil isteğini’ yanlışlıkla paylaşmıştı: İlk sıradan işe alındığı ortaya çıktı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.04.2025 - 18:06

Eski Tarım ve Orman Bakanı ve AKP Kahramanmaraş milletvekili Vahit Kirişci yaptığı ‘durum’ paylaşımı ile gündem olmuştu.

Söz konusu paylaşımda Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Hacıbebek mahallesi muhtarı Sinan Kilit, Vahit Kirişci’den torpil istediği görülüyordu. 

Orman Müdürlüğü'nde operatör olmak için mülakata giren yeğeni için torpil isteyen Sinan Killit, "Avni Gök vatandaşımıza yardımcı olursanız muhtarlık ve mahallem adına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Greyder operatörü" olmak için mülakata giren yeğeni için torpil isteyen Kilit, eski Tarım ve Orman Bakanı, Kahramanmaraş milletvekili Vahit Kirişci'ye yazarak, "Avni Gök vatandaşımıza yardımcı olursanız muhtarlık ve mahallem adına çok teşekkür ederim" talebinde bulundu.

Vahit Kirişci'nin muhtarın torpil talebini gerçekleştiği ise açıklanan işe alım listesiyle belli oldu.

Vekile ismi giden şahsın mülakatta en yüksek puanı alarak kadroya birinci sıradan girdiği görüldü.


Etiketler: #Vahit Kirişci #torpil #AKP

İlgili Haberler

Şirkete kayyum rektör torpili: AKP’li isme Boğaziçi Üniversitesi’nden tartışmalı ihaleler verildi

Şirkete kayyum rektör torpili: AKP’li isme Boğaziçi Üniversitesi’nden tartışmalı ihaleler verildi
Proje okulları atamaları yapıldı: Kriter değil torpil ataması

Proje okulları atamaları yapıldı: Kriter değil torpil ataması
OMÜ'de torpil iddiası: Rektörün kızı da sınav listesinde

OMÜ'de torpil iddiası: Rektörün kızı da sınav listesinde
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler