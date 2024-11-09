AKP’li vekil Yegin akademide siyaseti dışladı

Yayınlanma: 09.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.11.2024 - 04:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında söz alan muhalefet milletvekilleri, üniversitelere yapılan liyakatsız atamalarla akademik kalitenin düştüğünü söyledi. Muhalefetin eleştirilerine yanıt veren AKP Ankara milletvekili Orhan Yegin, “Artık siyasetle ilgilenmeyen; işiyle, öğrencisiyle, akademisiyle ilgilenen üniversitelere, sonsuz şükürler olsun, eriştik. Eksiklerimiz var ama her şey bir günde, bir sürede tekâmül etmiyor. Zamanla onların da çok iyi bir yere doğru geldiğini hep beraber göreceğiz” diye konuştu.

Yegin, “Şunu çok net söyleyebilirim: Evet, bizim üniversitelerimiz eski üniversiteler değil çünkü bizim üniversitelerimiz artık cübbelerini giyerek Tandoğan Meydanı’nda orduyu göreve davet çağrısı yapan utanmaz bir akademi değil” dedi.

Bütçeyle ilgili Türkiye Uzay Ajansı’na ayrılan kaynağın yetersizliğini eleştiren CHP Karabük milletvekili Cevdet Akay da “Ajansa ayrılan pay 2 milyar 344 milyon. Şimdi, uzaya uçuş maliyeti 70 milyon dolar. Bu para neye yetecek? Bu parayla uzaya gitsek geri dönemiyoruz” diye konuştu.