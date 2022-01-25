AKP'li vekili, sunucu da durduramadı: "Dünyada en ucuz elektrik ve doğalgaz bizde"

25 Ocak 2022 Salı, 11:27

Yeni yılla birlikte doğalgaza yüzde 25, elektriğe ise yüzde 50 zam yapıldı. Elektrikte 150 kilovatsaatin üzerindeki kullanımlarda ise yüzde 125 zamlandı. Zamlı tarifeli faturalar yurttaşları kara kara düşündürürken AKP'den ise konuya dair çok tepki çekecek beyanlar gelmeye devam ediyor.

İktidara yakın Millet Haber Tv'de Sinan Burhan'ın konuğu olan AKP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, "dünyanın en ucuz elektriği ve doğalgazının Türkiye'de olduğunu" söyledi.





Elektriğin ve doğalgazın maliyetinin altında fiyatlarla yurttaşlara ulaştırıldığını söyleyen Ceylan, sunucu Burhan'ın "Bunu aman sokakta söylemeyin, millet kızıyor" demesi üzerine sözlerine "Evet şu anda dünyada en ucuz elektrik bizde, en ucuz doğalgaz yine bizde. Herşeye rağmen, zam gelmesine rağmen" diyerek devam etti.

Ceylan "Devlet bunu sübvanse ediyor. Vatandaşın bir taraftan da bunu görmesi lazım. Çünkü biz doğalgazda dışa bağımlıyız. İnşallah Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazdan sonra rahatlama olacaktır. İnşallah 2023 yılına yetieşecektir" ifadelerini kullandı.

Ekonomide 2-3 ay içerisinde sıkıntıların aşıldığını, ekonominin rayına oturduğunu görüleceğini öne süren Ceylan, "Yavaş yavaş fiyatlar azalacak, 2022 yılı çok daha rahat geçecek. Enflasyon düşecek" diye konuştu.