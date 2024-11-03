AKP’li vekiller kendileriyle çelişti

Yayınlanma: 03.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.11.2024 - 04:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, geçen perşembe Meclis’in bütçesini görüşmek üzere toplandı. Burada söz alan AKP Ankara milletvekili Orhan Yegin, Meclis’in bütçe görüşmeleri sırasında, her hafta haberlere “AKP ve MHP oylarıyla reddedildi” ifadeleriyle konu olan araştırma komisyonu kurulması önergelerine ilişkin “Sokağa çıktığınızda ‘Sorununuzu Meclis’te dile getirdik ama Cumhur İttifakı’nın oylarıyla reddedildi’ demek için öneriyorsunuz. Doğru konular olduğu zaman hep beraber mutabakat yapıyoruz ve komisyonumuzu kuruyoruz” dedi. AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem de Meclis’te kurulan araştırma komisyonlarının önerilerinin dinlenmediğine dikkat çekti. Erdem, “Komisyonları kuruyoruz. Dört ay yoğun çalışıyoruz ama bu komisyonların önerilerinin ne kadar dikkate alındığını bilemiyoruz. Demek ki komisyonların verdikleri bilgilerin, yasa tekliflerinin, denetimlerin yeterince yapılmadığı görülüyor ki bunu hissediyoruz, o kocaman emek dolu raporların raflarda kaldığını görmekteyiz” demesi dikkat çekti.