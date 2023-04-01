AKP'li Yavuz'dan Erdoğan'ın oy pusulasında ilk sırada yer almasına: 'Kulağa daha hoş geliyor'

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 15:04

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 15:29

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumhurbaşkanı seçiminde oy pusulasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ali İhsan Yavuz, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığında, cumhurbaşkanı adaylarının 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesinin ardından değerlendirmede bulundu.

AKP'li Yavuz, "Pusulanın neresinde olursanız olun seçime aynı giriyorsunuz. Ama birinci kulağa daha hoş geliyor, içimizi daha ferahlatıyor. İnşallah 14 Mayıs'ta da açık ara sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci olduğunu göreceğiz" diye konuştu.

Yavuz, "En son anketlerde zaten bir önceki oy oranımızın daha üstünde bir oy oranıyla sayın Cumhurbaşkanımızın seçileceğini görüyoruz. İnşallah da öyle olacak. Biz de o yeniliklerin devam ettiği, devasa hamlelerin söz konusu olduğu, bizim de milletimize tekrar hizmetkar olarak çalıştığımız bir tabloda karşı karşıya kalacağız" iddiasında bulundu.

YSK'de bugün yapılan kura çekiminde, oy pusulasında 1. sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3. sırada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada ise Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yer almıştı.