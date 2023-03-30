Son anketlerde dikkat çeken fark: Seçim ikinci tura kalacak mı?

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 12:56

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 13:43

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne 45 gün kala yeni seçim anketleri açıklanmaya devam ederken, seçimin ikinci tura kalıp kalmayacağı da gündemdeki yerini koruyor.

"ERDOĞAN'A OY VERMEYECEK BİR KİTLE VAR"

Konsensus Araştırma Şirketi'nin sahibi ve Genel Müdürü Murat Sarı, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarına dikkat çekti.

Sarı, "Ak Parti+ MHP yüzde 53.6 alıyor, adayı Tayyip Erdoğan bunun 2 puan altında, bu ne demek? İttifak seçmeninin bir kesimi Erdoğan'a oy vermiyor, bu seçimde bu oran daha da arttı diye düşünüyorum. MHP'ye, Yeniden Refah'a oy verecek ama Erdoğan'a vermeyecek bir kitle var, bu çok göz ardı ediliyor" açıklamasında bulundu.

Sözcü yazarı Ruhat Mengi'ye konuşan ve seçimin ikinci tura kalacak gibi görünmediğini söyleyen Murat Sarı, şunları kaydetti:

"‘İspatla’ derseniz ispatlayamam ama çok ‘2'inci tura kalacak’ gibi bir hava yok ortada. Oyları birbirine çok yakın, 2 taraf da birinci turda bitmesi için elinden geleni yapacak ve biri geçecek. Erdoğan'ın ve Kılıçdaroğlu'nun oy potansiyelleri eşit çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun oylarında artış var, ama Erdoğan'ın oyları öyle çok fazla düşmedi."

"2.5 PUAN ÖNÜNDE GÖRÜNÜYOR"

MetroPoll Araştırma Başkanı Özer Sencar da, geçen günlerde, sosyal medya hesabından son anket sonuçlarına ilişkin açıklama yapmıştı.

Sencar, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yarışta son duruma dair şunu yazmıştı:

"Mart ayı bulgularına göre KK 2.5 puan RTE’nin önünde görülüyor."

KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN'I GERİDE BIRAKIYOR

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 12-17 Mart 2023 tarihleri arasında 2 bin 560 katılımcı ile Cati Nuts 2 yöntemi kullanarak gerçekleştirdiği anketinin sonuçlarını paylaşmıştı.

"Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunda Kemal Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı 53.5, Recep Tayyip Erdoğan diyenlerin oranı 39.7.

Ankette ayrıca seçmenin 2. turdaki tercihi de soruldu. Halkın yüzde 57'si Kılıçdaroğlu, yüzde 43'ü de Erdoğan yanıtını verdi.