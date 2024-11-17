AKP’li Zengin’in çıkışı dört yıl önce hazırlanan raporu akıllara getirdi

Yayınlanma: 17.11.2024 - 04:18

Güncelleme: 17.11.2024 - 04:18

İzmir’de elektrikli sobanın devrilmesi sonucu beş kardeşin yaşamını yitirdiği olay Meclis’te de tartışma konusu oldu. AKP’li Özlem Zengin’in olaya ekonomik kriz üzerinden eleştiri getiren muhalefete karşı söylediği “Her şeyi paraya bağlıyorsunuz. Çok katmanlı, detaylı bir problemle karşı karşıya değil miyiz?” sözleri tepki topladı. Zengin’in bu açıklaması akıllara Meclis’in dört yıl önce şüpheli çocuk ölümleriyle ilgili kurduğu araştırma komisyonunun raporunu getirdi.

Raporda “Ekonomik açıdan kötü ülkelerde çocuk ölümleri daha çok kötü anne sağlığı, beslenmenin yetersizliği, sıtma, ishal, enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklar olarak görülmektedir” denildi. Raporda “Yoksulluk ile birlikte toplumun eğitim düzeyi de düşmektedir. Bununla ile birlikte çocuğa şiddet, çocuklarda riskli davranışların artışı, çocuğu kötü etkileyebilecek faktörler ile olan etkileşimler artmaktadır. Yoksul bir toplumda büyüyen çocuğun ihmale ve istismara uğrama olasılığı da artmakta, yoksulluk çocuklar için yalnızca maddi yoksulluktan daha fazlasına dönüşmektedir” ifadelerine yer verildi. Rapordaki “Çocuğun ilk bakımını üstelenen kişinin evden ve çocuktan uzak olması, evde yoksullukla birlikte gelen stres ortamı, en küçük çocuğa bakmak üzere sorumluluğun diğer büyük çocuklara bırakılması ihmal ve istismar için zemin oluşturmaktadır. Yoksul bir ailede belli bir yaşa gelen kız çocukları evlendirilmekte, erkek çocukları ise çalışmaktadır” tespiti de dikkat çekti.