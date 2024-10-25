‘AKP’liler TUSAŞ’a tanıdıklarını atadı’

Yayınlanma: 25.10.2024 - 16:57

Güncelleme: 25.10.2024 - 16:57

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, geçtiğimiz günlerde Ankara TUSAŞ’ta yaşanan terör saldırısına yönelik yazılı açıklama yaptı. TUSAŞ’taki güvenlik zaafiyetlerine dikkat çeken Ağbaba, “Herkesin aklındaki neden böyle oldu sorusuna cevap aranırken, aslında son dönem birçok kurumda karşılaştığımız ‘liyakatsızlık’ gerçeğiyle karşılaştık” dedi. TUSAŞ’ın 1986 yılında kurulduğunu ve kuruluşunun tarihçesini anlatan Ağbaba, “Şu ana kadar gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin katkılarıyla buraya gelmiştir. Kendi alanlarındaki ‘en iyileri’ çalıştırarak fark yaratmıştır gurur duyduğumuz ürünler yapmıştır. Ta ki 15 Temmuz’u bahane edip vakıf şirketlerini ellerine geçirene kadar. Bundan sonra kendilerinden görmedikleri bütün liyakatlı kadroları bu şirketlerden gönderip sadakatli elemanlarını doldurdular. Savunma Sanayi‘ni yandaşlar için istihdam merkezi gibi gören anlayış, 4500 nitelikli çalışan sayısını, birçoğu torpille yeni personel atamak yoluyla 17.000’e çıkarmıştır” ifadelerini kullandı.

‘GÜVENLİK MÜDÜRÜNÜN GÜVENLİK BİLGİSİ YOK’

2017’de Temel Kotil’in yönetici olmasının ardından nitelikli yöneticilerin gönderildiğini söyleyen Ağbaba, “daha önce Enerji Bakanlığı’nın özel kaleminde yardımcı personel olarak görev yapan, açık öğretim bitiren ve askerliğini er olarak yapan” Mustafa Çiftçi’nin güvenlik biriminin başına geçirildiğine dikkat çekti. Ağbaba, “Güvenlik konusunda hiçbir eğitimi, bilgisi, tecrübesi olmayan bu kişi sadece biraz daha fazla maaş alsın diye, TUSAŞ gibi bir kurumda çok kritik bir göreve atanıyor. Tek özelliği Cumhurbaşkanlığı Özel kalem müdürü Hasan Doğan’ın kayınbiraderi olması! 7 yıldır bu görevde olan kişiye mi hesap sormalı , yoksa liyakatsiz kişileri oraya atayan şirket yöneticilerine mi hesap sormalı?” diye konuştu.

‘İDARECİLER HESAP VERMELİ’

Ağbaba, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yeğeni Sercan Oktay’ın ilaç represantı olmasına karşın TUSAŞ Tesisler Onarım ve Bakım Müdürlüğü’ne atandığını da açıkladı. Oktay atanmadan önce bölümün başında 20 yıl tecrübeli bir eleman bulunduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“TUSAŞ da güvenlik zafiyeti neden var? Sebebini anlamak zor değil. Sebep liyakatsiz atamalar! Bunlar sadece örneklerden birkaçı. Ayrıca böyle bir kuruluşa, dış güvenlik için jandarma veya polis neden zırhlı araç konulmadı. Bir tane resmi polisin dahi olmaması zafiyet değilse nedir? Milletvekillerinin bile 3’er 5’er koruması varken, Bakanların, Cumhurbaşkanlığının sayısız koruma ordusu varken, böyle önemli bir kurumda bir tek polis yok! Türkiye’nin gözbebeği ve savunma sanayiyle ilgili kritik bir kurumda yaşanan güvenlik zaafiyetinin , olayın bu denli vahim boyutta olmasındaki payı mutlaka sorgulanmalıdır. Bundan sorumlu olan idarecilerin de hesap vermesi gerekir.” ANKARA/Cumhuriyet