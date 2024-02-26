Murat Kurum, Turgut Altınok ve birçok isim... AKP’lilerin seçim çalışmaları İsrail’li şirkete emanet!
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un ve birçok AKP'li büyükşehir belediye başkan adayının sosyal medya reklamlarının İsrail merkezli Total Media şirketinin sağladığı panel üzerinden yayınlandığı ortaya çıktı.
AKP’nin İstanbuıl Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok başta olmak üzere birçok AKP’li adayın dijital medya çalışmalarını İsrail merkezli bir şirket aracılığıyla yaptığı ortaya çıktı.
Google’ın reklamveren şirketlerin bilgilerinin yer aldığı sayfasında, İsrail merkezli Total Media Dijital Reklam Teknolojileri Ve Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’nin İstanbul, Ankara, Antalya büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere birçok AKP’li isimle çalıştığı görülebiliyor.
Şirketin İslamcılarla ilişkisi bununla sınırlı değil. İlim Yayma Cemiyeti gibi her fırsatta ‘ümmetin temsilcisi’ olduğu iddiasını dile getiren derneğin de İsrailli firmayla çalıştığı ortaya çıktı.
Arama motoru Google'ın ilgili biriminin sitesinde Murat Kurum'un ya da diğer AKP'li adayların reklam kampanyasına dair arama yapıldığında, sözkonusu şirketin Kurum'a verdiği reklam hizmetinin görsellerine erişilebiliyor.
Murat Kurum’un ve diğer AKP'li belediye başkan adaylarının seçim çalışmalarını emanet ettiği şirketin kurucusu Amitai Tafla’nın da ayrıca sosyal medyada hesabında, İsrail’in Filistin’e yönelik yürüttüğü saldırılara destek verdiği görüldü.
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