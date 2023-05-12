AKP'nin adayı Şebnem Bursalı, Müge Anlı'nın programında!

Yayınlanma: 12.05.2023 - 10:26

Güncelleme: 12.05.2023 - 11:56

AKP İzmir 1. Bölge milletvekili adayı, Şebnem Bursalı, Turkuvaz Medya grubu bünyesindeki ATV'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

Anlı, aynı zamanda ATV'nin Ankara Temsilcisi olan Bursalı'yı stüdyoya "Ben ona hep ablam diyorum. Yaş olarak değil karakter olarak ben onu hep kendime abla gördüğüm için. Bizim gazeteci büyüğümüz. Şimdi kendisi milletvekili oldu" diyerek takdim etti. Anlı'nın bu sözleri sonrası stüdyo konuklar Bursalı'yı alkışladı.

Şebnem Bursalı milletvekilliğine dair, "Çok heyecanlıyım. İzmir'de çok seviyeli bir kampanya yürütüyoruz. Siyaset deyince siyasetin hep soğuk yüzü değil. Siyaset ne biliyor musun? Benim bir iddiam var, seçmene gidip 'Ben buyum' diyorum ben daha inandırıcı geliyorsam bana, sen daha inandırıcı oluyorsan seçmen sana oy verecek. Vurduya kırdıya hiç gerek yok. Kendini anlat, iddianı ortaya koy. Ben daha iyi yapabilirim iddiasıyla ortaya bir şey koyuyorum al işte sen de 15 yıldır tartışmasız birincisin" dedi.

YANDAŞ UĞUR, 'SARIŞIN HOŞ KADIN KONTENJANINDAN' DEMİŞTİ

İktidara yakınlığıyla bilinen tv100 yazarı Fuat Uğur, Şebnem Bursalı'nın İzmir'den milletvekili adayı yapılmasının değerlendirirken, Bursalı'nın "İzmirlilerin hoşuna gidecek kadın tipi"ni temsil ettiğini ve "sarışın hoş kontenjanı"yla aday yapıldığını yazmıştı.