Cumhuriyet TV'ye konuk olan Şaban Vatan Müge Anlı'ya seslendi: "Elindeki kayıtları mahkemeye teslim etmelidir"

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Delilerin Delisi lakabıyla anılan Muhammet Yakut, sosyal medyada katıldığı bir yayında Rabia Naz cinayetine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Muhammet Yakut, Müge Anlı’nın Rabia Naz cinayetini kimin işlediğini bildiğini iddia etti. Müge Anlı’ya seslenen Yakut, “Seçime bir hafta kala çık açıkla. Yoksa seni rezil edeceğim. Seni Serhat Albayrak’la Canikli mi durdurdu başkası mı durdurdu?” dedi.

cumhuriyet.com.tr
18 Nisan 2023 Salı, 18:27


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