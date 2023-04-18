Cumhuriyet TV'ye konuk olan Şaban Vatan Müge Anlı'ya seslendi: "Elindeki kayıtları mahkemeye teslim etmelidir"
Delilerin Delisi lakabıyla anılan Muhammet Yakut, sosyal medyada katıldığı bir yayında Rabia Naz cinayetine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Muhammet Yakut, Müge Anlı’nın Rabia Naz cinayetini kimin işlediğini bildiğini iddia etti. Müge Anlı’ya seslenen Yakut, “Seçime bir hafta kala çık açıkla. Yoksa seni rezil edeceğim. Seni Serhat Albayrak’la Canikli mi durdurdu başkası mı durdurdu?” dedi.
Video Haberler
- Elindeki kayıtları mahkemeye teslim etmelidir
- Finans merkezi açıldı yurttaş açlık sınırının altında
- Türkiye bir SINAV yeri mi?
- Atatürk Havalimanı'nın son hali
- Kasımpaşa'da sayaçlı anket: Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?
- 'Adam demeye dilim varmıyor o yaratık...'
- Tabiat parkına gelenler bahar renklerinin tadını çıkardı
- Boruya sıkışan yavru kediyi , kardeşinin sesi kurtardı
- Kız kulesinin son hali dronla görüntülendi
- Verilen aylığı beğenmiyorsan almayacaksın
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu yazı 24 saat geçmeden engellenecek
- Aynı masalı dinleyeceksiniz...
- Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a fark attı
- Türkiye'nin 'kader' seçiminde flaş anket!
- Cumhur İttifakı'nın oyları eridi
- AKP’li 2 ‘prens’ yolsuzluk tarihinde bir ilke imza attı
- Penden yana misun, yoksa...
- Fatih Altaylı: Erdoğan'ı yollara düşüren tablo
- Peker'in avukatı canlı yayında açıkladı
- Arkadaş katili için yeniden 'müebbet' istendi