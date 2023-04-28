Müge Anlı canlı yayında hastalığını açıkladı: 'Söylemiyordum, söyleyeyim...'

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında herkesi şaşırtan bir itiraf geldi. Programın sunucusu Müge Anlı, canlı yayında ciğerinde leke olduğunu ve sık sık antibiyotik kullanmak zorunda olduğunu ilk kez anlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2023 - 14:25
Müge Anlı canlı yayında hastalığını açıkladı: 'Söylemiyordum, söyleyeyim...'
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Her sabah ATV ekranlarına gelen Müge Anlı ile Tatlı sert programının ünlü sunucusu Müge Anlı, bu hafta da kayıp olaylarını çözmeye çalışıyor. Birkaç gündür kendisinden haber alınamayan ve hayatından endişe edilen 16 yaşındaki Gülcan'ı arıyor. Gülcan bugün stüdyoya gelip ailesiyle yüzleşti.

"CİĞERLERİMDE LEKE OLDU"

Çocuğun ailesiyle yüzleşmesi sırasında Müge Anlı, Gülcan'ın eniştesinin okuma-yazma bilmediğini öğrenince çileden çıktı. Yıllardır okuma-yazma seferberliği için çaba gösteren ünlü sunucu bu olayla birlikte hastalığını itiraf etti. 

Anlı "Artık ben bugün bu ülkede 'Okuma-yazma bilmiyorum' diyenlere çok kızıyorum. Bak ciğerimde leke oldu. Söylemiyordum, söyleyeyim. Okuma-yazma seferberliği için gittiğim halk eğitimlerde dolaşırken ne hastalık kaptıysam artık" diyerek herkesi şaşırttı.

"KENDİMİ PARALADIM"

Ciğerlerinde lekelenme olduğunu söyleyen Anlı "Bak sesime, sesimi normal duyan var mı kaç yıldır? Hiç kolay olmuyor o işler.' Aa Müge okuma-yazma seferberliği çıkarttı' diye seferberlik olduğunu mu sanıyorsunuz? Kendimi paraladım" diyerek isyan etti. 

Sunucu ciğerlerindeki lekelenme yüzünden çok sık ve kolay bir şekilde hastalandığını belirten ve sık sık antibiyotik kullanmak zorunda olduğunu dile getirdi.


Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert Canlı yayın

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