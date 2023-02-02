AKP'nin ekonomi vaatleri, görevden alınan eski Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a ‘emanet’
AKP, Bakan Nebati’nin “gözlerindeki ışıltı” eşliğinde uyguladığı programdaki hedeflerinde “U dönüşü”ne hazırlanıyor. Erdoğan’ın “Faizi savunanla beraber olamam” dediği eski Bakan Lütfi Elvan, seçim beyannamesinin “ekonomi” bölümünü yazacak.
Uyguladığı ekonomi programındaki hedefleri boşa düşen, ülkeyi “derin ekonomik krize” sürükleyen AKP, 14 Mayıs seçimleri için “yeni ekonomi öyküsü” hazırlığında.
Partinin seçim beyannamesinin “ekonomi” bölümünü ise eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz yazacak.
Elvan, 2021’de uygulanmaya başlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Faiz sebep enflasyon sonuç” tezine dayanan “yeni ekonomi politikasına uyum sağlayamadığı” gerekçesiyle görevden alınmış, yerine Nureddin Nebati getirilmişti. Elvan’a verilen görev, “İktidar, ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ politikasından vaz mı geçecek?” sorusunu gündeme getirdi.
FAİZİ SAVUNMUŞTU
Elvan, Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “At izi it izine karıştı” mesajıyla “affını istemesi sonrası” 10 Kasım 2021’de Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atandı. Elvan, Erdoğan’ın “düşük faiz” politikasına karşı açıklamalarıyla dikkat çekti. Bunun üzerine Erdoğan, 2 Aralık 2021’de “Faizi savunanla beraber olmam olamam” diyerek Elvan’ı görevden alıp yerine yardımcısı Nureddin Nebati’yi atadı.
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