AKP’nin seçim aracının önünde isyan etti: ‘Şuraya bak şuraya, 200 lira burası!’
Yaşlı bir yurttaş, AKP’nin seçim aracının önünde “Şuraya bak şuraya! 200 lira burası” diyerek pahalılığa isyan etti.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde alışverişten dönen eli bastonlu yaşlı bir yurttaş, AKP'nin seçim aracını görünce pahalılığa isyan etti.
AKP’nin seçim aracının önüne geçerek durduran yurttaş, elindeki poşeti göstererek, “Şuraya bak şuraya! 200 lira burası” dedi.
Göz Atın
Araçtan inen kişi tarafından AKP’li Tevfik Yılmaz ile görüştürme isteğini reddeden yurttaş, “Hayır kimseyle görüşmeyeceğim. Buradayım işte ben. Allah yiye yiye batırsın” dedi.
Yaşlı yurttaş daha sonra aracın önünden ayrılarak yoluna devam etti.
Söz konusu anlar bir başka yurttaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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