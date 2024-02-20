AKP’li Nükhet Hotar’ın gidişini lokma döktürerek kutladılar

Yayınlanma: 20.02.2024 - 14:38

Güncelleme: 20.02.2024 - 14:38

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2018 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) rektörü olarak atanan Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar büyükelçi oldu.

Atandığı günden, görev süresi dolana kadar mobbing, psikolojik taciz, iftira, usulsüz atamalar, haksız soruşturmalar, akademisyenlere sürgün, Sayıştay raporları ve “FETÖ borsası” iddialarıyla gündemden düşmeyen Hotar, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Akdeniz için Birlik nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi ve kendisine Büyükelçilik unvanı verildi.

Hotar'ın rektörlükten alınması sonrası Buca’daki Tınaztepe Kampüsü’nde kararı sevinçle karşılayanlar akademisyen ve personel aralarında para toplayarak lokma döktürüp dağıttı.