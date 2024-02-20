AKP’li Nükhet Hotar’ın gidişini lokma döktürerek kutladılar
AKP’li Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın Dokuz Eylül Üniversitesi rektörlüğünden alınarak büyükelçi olarak atanması üniversitede sevinçle karşıladı. Akademisyenler ve personel aralarında para toplayarak Tırnaztepe Kampüsü’nün girişinde lokma döktürdü ve dağıttı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2018 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) rektörü olarak atanan Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar büyükelçi oldu.
Atandığı günden, görev süresi dolana kadar mobbing, psikolojik taciz, iftira, usulsüz atamalar, haksız soruşturmalar, akademisyenlere sürgün, Sayıştay raporları ve “FETÖ borsası” iddialarıyla gündemden düşmeyen Hotar, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Akdeniz için Birlik nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi ve kendisine Büyükelçilik unvanı verildi.
Göz Atın
Hotar'ın rektörlükten alınması sonrası Buca’daki Tınaztepe Kampüsü’nde kararı sevinçle karşılayanlar akademisyen ve personel aralarında para toplayarak lokma döktürüp dağıttı.
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