AKP’li aday kendisini böyle anlattı: ‘Hanımlarımız bile bize oy vermez’
AKP’nin Banaz adayı Mehmet Cevizci “Bizler arkamızda devletimiz olmasa, Cumhurbaşkanımız olmasa, özür diliyorum sizlerden hanımlarımız bile bize oy vermezler” ifadelerini kullandı.
AKP’nin Banaz Belediye Başkan adayı Mehmet Cevizci’nin açıklaması tepki çekti.
Egem TV’ye konuşan Cevizci, şu ifadeleri kullandı:
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“Bizler arkamızda devletimiz olmasa, Cumhurbaşkanımız olmasa, özür diliyorum sizlerden hanımlarımız bile bize oy vermezler. Bak bunu çok büyük bir iddia olarak söylüyorum. Eğer burada AK Parti kazanmazsa kim olursa olsun ben isim vermiyorum Banaz’a bir tane çivi çakamayacaktır.”
Uşak’ın Banaz ilçesinde AKP Mehmet Cevizci’yi aday gösterirken, mevcut belediye başkanı Zafer Arpacı bağımsız adaylığını açıkladı.
CHP’den ise Ethem Erdem aday gösterildi.
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