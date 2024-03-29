AKP'nin ‘vali yardımcısı’ adayından emekliye 10 bin TL ikramiye sözü

AKP'den önce milletvekili adayı daha sonra da Karabağlar Belediye Başkan adayı olan İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, emekliyi 10 bin TL maaşa mahkum eden partisinin politikalarını unutarak "emeklilere müjde" ifadeleriyle bayramda 10 bin TL ikramiye sözü verdi. Valiliğin resmi sitesinde adının hâlen durması tartışmaları da beraberinde getirdi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 29.03.2024 - 12:29
AKP'nin ‘vali yardımcısı’ adayından emekliye 10 bin TL ikramiye sözü
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Emekliyi 10 bin TL maaşa mahkum eden AKP'nin ‘Vali yardımcısı’ Karabağlar Belediye Başka adayı Mehmet Sadık Tunç, "emeklilere müjde" diyerek ilçede yaşayan emeklilere 10 bin TL ikramiye sözü verdi. 

Partisinin politikalarına rağmen emeklilerin yaşadıkları sıkıntının farkında olduklarını söyleyen Tunç, “Karabağlar Belediyesi'nde göreve geldiğimiz takdirde, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ve anayasamızın 'sosyal devlet' ilkesinden hareketle, ilçemizde bulunan emeklilerimiz arasında ayrım gözetmeksizin tamamına, bayramda 10 bin TL bayram ikramiyesi vermeyi taahhüt ediyoruz" dedi. 

Tunç’un vaadı karşısında şaşkınlık yaşayan yurttaşlar, “Muhalefet partisi adayı galiba” yorumlarında bulundu.

İzmir Valiliği'nin resmi sitesinde Tunç'un adı hâlen duruyor

VALİLİKTEN İSTİFA ETMEDİ Mİ?

Öte yandan geçen seçimde AKP'den milletvekili adayı olan ve seçilemeyince İzmir Valiliği’ne “Vali Yardımcısı” görevinden atanan Tunç'un AKP’den belediye başkan adayı olunca valilikteki görevinden istifa edip etmediği de tartışmalara neden oldu. İzmir Valiliği'nin resmi sitesinde hâlen “Vali Yardımcısı” olarak görünen Tunç'un valilikten ve sorumlu olduğu kurumlardan maaş alıp almadığı sorusu akıllara geldi.


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