AKP'nin Yeliz'i Ahmet Hamdi Çamlı, Atatürk'ün sözlerini hedef aldı: 'En son 15 Temmuz ihanetinde duymuştuk'
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak olan Süper Kupa mücadelesi öncesinde Suudi yetkililerin Atatürk posterine izin vermemesi krize neden oldu. Maç iptal edilirken AKP'nin Yeliz'i, 27. Dönem AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, ulu önder Atatürk'ün, "'Yurta Sulh, Cihanda Sulh" sözlerini hedef aldı.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak olan Süper Kupa mücadelesi iptal edildi.
Suudi yetkililerin, Süper Kupa maçı öncesi Atatürk posterine, 'Yurta Sulh, Cihanda Sulh' pankartına ve Atatürk tişörtlerine izin vermemesi Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı.
Maça çıkmayan takımlar, yurda dönmeye karar verdi.
Yaşanan kriz sonrası AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı, X üzerinden Cumhuriyet'in kurucusu ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü "15 Temmuz" ile ilişkilendirdi.
Çamlı şunlar söyledi:
"Yurtta sulh cihanda sulh" lafını en son 15 Temmuz ihanetinde duymuştuk... Yine bir tantanadır gidiyor..."
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