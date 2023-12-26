CHP'li Balyalı'nın afişleri söküldü: AKP'li Pendik Belediyesi 'seçim çalışmalarına' başladı
AKP'li Pendik Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri CHP'nin Pendik Belediye Başkan Adayı Tarık Balyalı’nın afişlerini söktü. CHP Pendik ilçe yöneticisinin, "büyükşehir yetki alanında" diyerek kayda aldığı o anları Balyalı, X hesabı üzerinden, "Sayın Başkan bu tahammülsüzlük neden?" diyerek paylaştı.
AKP'li Pendik Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri 31 Mart seçimlerine 100 günden az süre kala CHP’nin Pendik Belediye Başkan Adayı Tarık Balyalı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yetki alanındaki aday afişlerini söktü.
"BU TAHAMMÜLSÜZLÜK NEDEN?"
CHP Pendik ilçe yöneticisi o anları kayda alarak, "Pendik Belediyesi'nin zabıta ekipleri, büyükşehirin bölgesinde belediye başkan adayımız Tarık Balyalı'nın akşam saatinde bayraklarını söküyorlar" dedi.
Videoyu kişisel X hesabından paylaşan Balyalı ise, "Seçim daha yeni başladı. Toplasan 20 tane bayrak var. Sayın Başkan bu tahammülsüzlük neden?" diyerek Pendik Belediyesi'ni etiketledi.
Seçim daha yeni başladı. Toplasan 20 tane bayrak var. Sayın Başkan bu tahammülsüzlük neden? @Pendik_Belediye pic.twitter.com/TVggDkziuF— Tarık Balyalı (@TARIKBALYALI) December 26, 2023
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