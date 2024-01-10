AKP'nin yerel seçim planı... Ankara’da adaylar 15 Ocak’ta açıklanacak

Yayınlanma: 10.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.01.2024 - 04:00

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Ocak’ta Ankara’da geriye kalan 19 büyükşehir belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak Erdoğan tarafından açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak, Altınok Erdoğan’ın açıklamasını beklemeden “fiilen” kentte çalışmalara başladı.

Erdoğan’ın 15 Ocak’ta açıklayacağı isimlerden biri de AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ. Dağ, Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı olacak.

Dağ’ın, adaylığı süresince de “AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevine devam edeceği” belirtiliyor.

Erdoğan’ın, Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak mevcut Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’yü ilan edeceği belirtiliyor.

AKP kulislerinde daha önce Kahramanmaraş, Adıyaman olmak üzere deprem illerindeki belediye başkanlarını değiştireceği belirtiliyor. Erdoğan’ın bu kararının tek istisnasının Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olduğuna dikkat çekiliyor