AKP'ye ilişkin son anketten çarpıcı sonuçlar

27 Ekim 2021 Çarşamba, 08:13

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda AKP'ye ilişkin yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaştı.

Son araştırmada, AKP'ye bir ya da birden fazla kez oy verip, "şimdi oy vermeyeceğim" diyenlerin gerekçeleri ortaya çıktı. Araştırmaya göre; geçmişte AKP'ye oy verip şu anda vermeyeceğini söyleyen yurttaşların yüzde 11'i "Küstürdüler", yüzde 49'u "kızdırdılar", yüzde 33'ü "üzdüler" ve yüzde 7'si ise "kararsız" cevabını verdi.

Ankete katılıp; AKP'ye çeşitli gerekçelerle oy vermeyeceğini söyleyen yurttaşlara, "Sizi kızdıran, küstüren veya üzen kim" sorusu da yöneltildi.

Yurttaşların bu soruya verdikleri yanıtların dağılımı ise şöyle: