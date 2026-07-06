Akreditasyon engeli altında NATO Zirvesi: Burhanettin Duran basın için yapılan hazırlıkları anlattı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Millet Kütüphanesi’nde basın açıklamasında bulundu.

"Devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımın olduğu zirve olması bekleniyor" diyen Duran, daha sonra basın mensuplarının zirveyi takip edebilmesi için yapılan hazırlıkları anlattı.

Duran, "Burada dünyanın üçüncü büyük kütüphanesi olan Millet Kütüphanesinde çalışma alanları oluşturduk. Bin 800 kişilik bir çalışma ofisi var. Aynı şekilde çok sayıda canlı yayın yapılabilecek yer var. 40 tane montaj odası var. 2 bin 500’ü aşkın medya mensubunun burada zirveyi takip edip, tüm dünyayı ve Türkiye’yi bilgilendirme imkanı olacak. Dolayısıyla Ankara çok önemli bir zirveye eşlik ediyor. Misafir konumunda olan yabancılar, devlet adamları hepsi Ankara’da en güzel misafirperverliği görecekler ve sizler de bu çalışmanın parçası olarak en güzel performansı göstereceğinize inanıyorum. Tekrar zirvenin hem NATO için hem Türkiye için hem de dünya için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

ZİRVEYİ TAKİP ENGELLEDİ

Burhanettin Duran'ın bu sözleri akıllara, zirve için Türk gazeteciler ve basın yayın kuruluşlarından yapılan akreditasyon başvurularının reddedilmesini getirdi. Zirve için gazetemiz Cumhuriyet, ANKA, Sözcü, Halk TV, T24, Medyascope da aralarında çok sayıda kurum ve gazetecinin akreditasyon başvurusu NATO tarafından "gerekçesiz" bir şekilde reddedilmişti.

NATO, başvurusu reddedilen gazetecilere itiraz hakkı da tanımadı. Karar, NATO Stratejik İletişim Ofisi'ne bağlı NATO Akreditasyon tarafından e-posta yoluyla duyuruldu.

NATO ANKARA'YI İŞARET ETMİŞTİ

Kararın ardından NATO Sözcüsü ve Stratejik İletişim Ofisi Direktörü Allison Hart’ın X hesabından yapılan açıklamada, gazetecilerin akreditasyon başvurularına ilişkin ret kararlarının Ankara’dan yapılan değerlendirmeler sonucu verildiği anlamına gelen bir mesaj paylaştı:

“NATO, büyük etkinlikler için uzun süredir devam eden medya akreditasyon prosedürlerine sahiptir. NATO Karargâhı dışında düzenlenen zirve ve bakanlar toplantıları için NATO, toplantı yerine erişimi sağlamak amacıyla ev sahibi ülkenin kendi ülkelerinden gelen gazetecilerle ilgili değerlendirmeler sağlamasına dayanır. Medyanın büyük etkinliklere bizzat katılabilmesi, NATO için çok önemlidir” denildi.