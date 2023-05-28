Aksaray Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Aksaray'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:30

Güncelleme: 28.05.2023 - 20:30

Aksaray'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS AKSARAY CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Aksaray'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA AKSARAY'DA NE KADAR OY ALDI?

Aksaray'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 24.62 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA AKSARAY'DA NE KADAR OY ALDI?

Aksaray'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 75.38 oy aldı.

14 MAYIS AKSARAY SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Aksaray seçim sonuçları! Aksaray'da Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Aksaray'da kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN AKSARAY'DA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Aksaray'da yüzde 61.32 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU AKSARAY'DA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Aksaray'da yüzde 30.17 oy aldı.

SİNAN OĞAN AKSARAY'DA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan Aksaray'da yüzde 7.87 oy aldı.