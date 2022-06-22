Akşener, Adana ve Mersin büyükşehir belediye başkanlarıyla görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana ve Mersin büyükşehir belediye başkanlarıyla görüştü. Yapılan açıklamaya göre görüşme, Akşener'in genel merkezdeki makamında basına kapalı gerçekleşti.

AA
22 Haziran 2022 Çarşamba, 15:37
Akşener, Adana ve Mersin büyükşehir belediye başkanlarıyla görüştü
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile görüştü.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Akşener'in genel merkezdeki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de hazır bulundu.


İyi Parti Meral Akşener belediye
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