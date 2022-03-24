Akşener: 'Bu harami düzeni birlikte göndereceğiz'

24 Mart 2022 Perşembe, 14:04

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri Tomarza’da, esnaf ziyaretinden önce vatandaşlara seslendi.

Türk Telekom'un önce Lübnanlı Hariri ailesine satılıp ardından da Türkiye Varlık Fonu'na devredildiğini anımsatan Akşener, "Sayın Erdoğan’ın yakın arkadaşı, aile dostu olan Haririlerin Türkiye’yi tokatladığı, Telekom’dan en son 1.6 milyar dolarlık borcunu da devlet üstlenerek tam 24 milyar TL’lik kazık yedik hep birlikte" dedi.

Akşener'in Tomarza'da yurttaşlara yaptığı konuşmadan öne çıkan başlıklar şöyle:

"EMEKLİ MAAŞIYLA BUGÜNÜN TÜRKİYE’SİNDE BU ZAMLARLA GEÇİNMEK MÜMKÜN DEĞİL

Bu esnaf gezmenin neye tekabül ettiğini kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok uzun bir zamandır, şuculuk, buculuk üzerinden oy veriyorsunuz. Bu arada senin çocuğun işsizken, atanamamış öğretmen, devlet memuru iken, 92 puan ile senin çocuğun ortada kalmışken, 58 puanlı ayısı, dayısı olanlar atanmışken siz çocuğunuza harçlık vermekte zorlanırken, kadınlarımız tencere kaynatmakta zorlanırken, emekli maaşlarını ittire kaktıra 2500 TL’ye zor zahmet çıkartmışken, sonuç itibariyle 2500 TL emekli maaşıyla da bugünün Türkiye’sinde bu zamlarla geçinmek mümkün değil.

TAM 24 MİLYAR TL’LİK KAZIK YEDİK HEP BİRLİKTE

Buna karşılık jet hızıyla Telekom’un sahibinin, Sayın Erdoğan’ın yakın arkadaşı, aile dostu olan Haririlerin Türkiye’yi tokatladığı Telekom’dan en son 1.6 milyar dolarlık borcunu da devlet üstlenerek tam 24 milyar TL’lik bir kazık yedik hep birlikte. Bu 24 milyar TL ile ne yapılabilirdi? Bu 24 milyar TL ile gübre atamamış çiftçimizin, bu Nisan ayında atacağı gübrenin parası ödenebilirdi. Hayvan besleyenlerin, çiftçilerin girdilerine 24 milyar TL ek yapılsa, Türkiye çiftçilikte uçardı. 4 milyon fakir, yoksul ev kadınına 1 yıl boyunca ayda 500 TL maaş verebilirdi. Gençlere burs verilebilirdi. Onun yerine siz bu soğukta çiftçilik yapıyorsunuz, yalnızca yemde, gübrede yardım istiyorsunuz.

HARAM ZIKKIM OLSUN

İstikrar niye olmaz? Şuculuk, buculuk üzerinden oy verilirse, komşunun komşuya düşman olduğu bir Türkiye’de seçmen çırak çıkar ağabeyle kazanır. Beş maaş alıp, yan gelip yatan danışmanlar var sarayda. Haram zıkkım olsun. 11 maaş alan müdürler var, kuş konduruyorlar mübarekler. Bakın bunların tamamı haramdır, kul hakkıdır. Ama siz burada yoksullukla, haksızlıkla ve AK Parti bürokratlarının kibriyle mücadele ediyorsunuz.

TIPIŞ TIPIŞ GİDECEKLER

Bütün bunların değişmesinin yolu, Allah nasip ederse ister erken ister zamanında, yapılacak seçimde helal oylarınızla o sandıkları patlatacağız. Seçmen veli nimetmiş diyen ağabeylere, muhteremlere öğreteceğiz ve bu arkadaşları göndereceğiz, tıpış tıpış gidecekler. Bu harami düzeni birlikte göndereceğiz.”