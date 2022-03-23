Meral Akşener'den Erdoğan'a '200 liracık' tepkisi: 'Gerçeği kendi sesinden itiraf etti'

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Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı sırasında kullandığı '200 liracık' ifadelerine sert tepki gösterdi. Sandığı işaret eden Akşener, "O sandık gelecek ve bu arkadaşlar neyin gerçek olduğunu acı bir şekilde görecekler" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2022 Çarşamba, 13:44

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. 18 Mart günü AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Çanakkale Köprüsü ile ilgili açıklamalarda bulunan Akşener, köprünün 200 liralık geçiş ücretine tepki gösterdi.

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