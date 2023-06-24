Akşener'den '15 vekil' açıklaması: 'Ölünceye kadar şükran duyacağım' demişti...

Yayınlanma: 24.06.2023 - 15:46

Güncelleme: 24.06.2023 - 15:47

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün yeniden aday olup seçildiği partisinin Olağan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Akşener, "6’lı masa ortaya çıktı. Önce bu parti seçime girebilsin diye CHP’den 15 vekil istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır" ifadelerini kullandı.

"ÖLÜNCEYE KADAR ŞÜKRAN DUYACAĞIM" DEMİŞTİ

Öte yandan Eylül 2022'de katıldığı bir programda altılı masanın kuruluşuna ilişkin, "Biz partiyi kurduk. ‘Kurulamaz’ dediler, kurduk. 24 Haziran’da seçim kararı alındı ve tam seçime gideceğiz. YSK’dan tersine sonuç çıkacağı söylenmeye başlandı. Sonra bir siyasi partimizin Genel başkanıyla görüştük ‘Acaba beraber gidebilir miyiz’ diye maalesef olmadı, şartlar uymadı. Sonra benim aklıma sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmek geldi" diyen İYİ Parti lideri, şunları söylemişti:

"Kendisine gittim 15 milletvekili talep ettim. Yani bu neydi? Demokrasiye dair Türkiye’de birçok şeyi değiştirecek bir adım atılmasına yönelik bir talepti. Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme ‘Sayın Kılıçdaroğlu’nu çocuklarıyla beraber’ vasiyet ettim. Başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir. O, 15 milletvekili arkadaşımdan birisi de karşımda duruyor."