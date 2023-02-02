Akşener’den Sinan Ateş’in ailesine ziyaret

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 14:50

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 15:26

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in Bursa’daki ailesini, evlerinde ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün; 30 Aralık 2022’de Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in Bursa’daki aile evini ziyaret etti.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Akşener, Ateş’in annesi ve babasına başsağlığı dileklerini iletirken, faillerin yakalanması ve hukuk önünde cezalandırılmaları için konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Akşener, ziyaret sonrası kendisini görmeye gelen yurttaşlara “Takipçisi olacağım” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.

CİNAYET SORUŞTURMASI MHP'YE KADAR UZANDI

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmış, şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 18 kişi tutuklanmıştı.

YENİ SAVCININ MHP'Lİ İSİMLERLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya atanan savcı Durdu Özer'in, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile makamında çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı.