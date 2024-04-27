Akşener’den ‘veda’ konuşması bekleniyor

Yayınlanma: 27.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.04.2024 - 04:00

Grup Başkanı olan Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ve Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz’ın genel başkan adayı olacağı kurultayda 1300 delege, oylarıyla hem liderini hem de yetkili kurulları seçecek. ATO Congresium’da gerçekleştirilecek kurultayın divan başkanlığını, adayların ortak kararıyla Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin’in yapması bekleniyor. Parti tüzüğüne göre, genel başkanlık seçiminde ilk iki turda salt çoğunluk gerekiyor. Buna göre, yaklaşık 1300 delegenin yarısından bir fazlasının oyunu alan genel başkan seçilecek. Kurultayda, genel başkan seçiminin ardından da yetkili kurullar belirlenecek. Bu kapsamda da delegeler, 25’i yedek 75 Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ile 7’si yedek 18 Merkez Disiplin Kurulu üyesini belirleyecek. Adayların konuşma sırası, kurayla belirlenecek.

İKİNCİ TUR PAZARLIKLARI



Cumhuriyet’in ulaştığı parti kaynakları, seçimin üçüncü tura kalacağını öngörüyor. Adaylardan Tolga Akalın’ın beklenenden yüksek oy alacağı iddia edilirken ikinci turda Akalın’ın seçimin sonucunu belirleyici bir rol oynayabileceği yorumları yapılıyor. Aydın ve Dervişoğlu’nun ikinci tur olasılığı nedeniyle Akalın’la dirsek teması kurduğu ifade ediliyor. Adayların Akalın’a teşkilat başkanlığı teklif etmesi bekleniyor.



Ayrıca, Akşener’in kurultayda duygusal bir veda konuşması yapacağı da konuşulanlar arasında. Pek çok İYİ Partili de Akşener’in geri dönebileceğini, dönmese de partide etkinliğini sürdereceğini öne sürüyor. Akşener’in desteklediği iddia edilen Dervişoğlu’nun seçilmesi durumunda Akşener’in “gölge adaylığı”nın gündeme geleceği de konuşuluyor. Kurultay öncesi, adaylara destek açıklamaları ve eleştirel çıkışlar da birbirini izledi. Bir açıklama da İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi ve partinin gençlik kollarının kurucu genel başkanı olan Osman Ertürk Özel’den geldi. Özel, desteğini Koray Aydın’dan yana açıkladı.

