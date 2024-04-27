Akşener’den ‘veda’ konuşması bekleniyor
Yerel seçimlerde hezimete uğrayan İYİ Parti’nin olağanüstü kurultayı bugün gerçekleşecek.
Grup Başkanı olan Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ve Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz’ın genel başkan adayı olacağı kurultayda 1300 delege, oylarıyla hem liderini hem de yetkili kurulları seçecek. ATO Congresium’da gerçekleştirilecek kurultayın divan başkanlığını, adayların ortak kararıyla Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin’in yapması bekleniyor. Parti tüzüğüne göre, genel başkanlık seçiminde ilk iki turda salt çoğunluk gerekiyor. Buna göre, yaklaşık 1300 delegenin yarısından bir fazlasının oyunu alan genel başkan seçilecek. Kurultayda, genel başkan seçiminin ardından da yetkili kurullar belirlenecek. Bu kapsamda da delegeler, 25’i yedek 75 Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ile 7’si yedek 18 Merkez Disiplin Kurulu üyesini belirleyecek. Adayların konuşma sırası, kurayla belirlenecek.
İKİNCİ TUR PAZARLIKLARI
Cumhuriyet’in ulaştığı parti
kaynakları, seçimin üçüncü tura
kalacağını öngörüyor. Adaylardan
Tolga Akalın’ın beklenenden
yüksek oy alacağı iddia edilirken
ikinci turda Akalın’ın seçimin
sonucunu belirleyici bir rol
oynayabileceği yorumları yapılıyor.
Aydın ve Dervişoğlu’nun ikinci tur
olasılığı nedeniyle Akalın’la dirsek
teması kurduğu ifade ediliyor.
Adayların Akalın’a teşkilat
başkanlığı teklif etmesi bekleniyor.
Ayrıca, Akşener’in kurultayda
duygusal bir veda konuşması
yapacağı da konuşulanlar
arasında. Pek çok İYİ Partili de
Akşener’in geri dönebileceğini,
dönmese de partide etkinliğini
sürdereceğini öne sürüyor.
Akşener’in desteklediği iddia
edilen Dervişoğlu’nun seçilmesi
durumunda Akşener’in “gölge
adaylığı”nın gündeme geleceği
de konuşuluyor. Kurultay öncesi,
adaylara destek açıklamaları ve
eleştirel çıkışlar da birbirini izledi.
Bir açıklama da İYİ Parti Kurucular
Kurulu üyesi ve partinin gençlik
kollarının kurucu genel başkanı
olan Osman Ertürk Özel’den geldi.
Özel, desteğini Koray Aydın’dan
yana açıkladı.
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