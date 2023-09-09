‘Akşener’i Yavaş ve İmamoğlu etkiledi’

Yayınlanma: 09.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.09.2023 - 04:00

“İttifaksızlığı” savunan kurmaylar, büyükşehirleri kaybetme pahasına, “CHP’nin uydusu” görüntüsünden kurtulması gerektiğini belirtiyor. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Akşener daha önce büyükşehirlerde işbirliği yapma eğilimindeydi. Ancak kurmaylar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “İstanbul ittifakını kurma”, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da “rozetsiz aday” söylemlerinin ardından CHP’den adaylıklarını açıklamaları nedeniyle Akşener işbirliğinden tamamen vazgeçti.

Öte yandan bazı GİK üyeleri ittifak ihtimalinin rafa kaldırılmaması gerektiğini savunuyor. Kurmaylar, “Aksi olursa büyükşehirin Cumhur İttifakı’na kaptırılacağını” söylüyor

