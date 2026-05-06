Aktif olarak kullanılıyor, hizmetleri aksatacak: İzmir’de el koyma sürecinde sıra eski Gasilhane binasında!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetindeki binalara Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulma sürecinde sıra Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde hizmet veren eski Gasilhane binasına geldi.

Konak Kaymakamlığı tarafından bugün gönderilen tebliğde evde bakım ve ambulans hizmetleri için aktif olarak kullanılan binaların 13 gün içinde boşaltılmadığı takdirde polis zoruyla tahliye işlemi yapılacağı bildirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetindeki binalara el koyma girişimi kapsamında, Meslek Fabrikası’ndan sonra Gasilhane binası için de yargı kararı beklenmeden tahliye süreci başlatıldı.

Konak Kaymakamlığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen resmi yazıyla binanın 13 gün içinde tahliye edilmesi istendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘işgalci’ olarak nitelendirildiği yazıda belirtilen süre sonunda binanın boşaltılmaması halinde polis eşliğinde zorla boşaltılacağı bildirildi.

HİZMETLER AKSAYACAK

Daha önce Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’nın hizmetindeki morg ve gasilhane binası, günümüzde İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi tarafından kentlilere yönelik hizmetler için kullanılıyor.

Hastanenin yılda 55 bin ev ziyareti yapan, tüm il genelinde hizmet veren evde bakım biriminin araçları ve ambulans hizmetlerindeki araçlar bu alanda hizmet veriyor. 5 hekim, 17 evde bakım sağlık personeli, 17 yaşlı bakım teknikeri, 20 ambulans personeli, 56 şoför, 2 ev onarımı, 64 ev temizliği ve kişisel bakım personeli buradan şehre dağılıyor. Hastanenin afet deposu da aynı alanda yer alıyor.

Aktif olarak kentlilere hizmet veren birimlerin konuşlandığı binaya el konulmasının hizmetleri aksatacağına, ayrıca afet durumlarında oluşabilecek ihtiyaca binaen mevcut morg ve gasilhanelerin hazırda tutulmasının önemine de dikkat çekiliyor.