Alaattin Köseler'den Özlem Vural Gürzel'e yanıt: 'Umarım kimse tenezzül etmez'

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Gürzel, tehdit edildiğini iddia ederek, "Sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim" dedi.

KÖSELER'DEN YANIT GELDİ

Tutuklanmasının ardından Beykoz Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Alaattin Köseler, sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, "Beykozlu, Beykozluyu asla satmaz. Bağımız güçlüdür. Duruşumuz ise bir ahlak meselesidir çünkü. Kumpası kuranların kirliliğini kullanmaya umarım kimse tenezzül etmez…" ifadesini kullandı.

Köseler'in paylaşımı şu şekilde:

Beykozlu, Beykozluyu asla satmaz. Bağımız güçlüdür. Duruşumuz ise bir ahlak meselesidir çünkü. Kumpası kuranların kirliliğini kullanmaya umarım kimse tenezzül etmez… pic.twitter.com/cRjulzfTqm — Alaattin Köseler (@KoselerAlaattin) September 9, 2025

NE OLMUŞTU?

Beykoz Başsavcılığı, geçen yıl 30 Ağustos etkinliklerindeki konserlerin ihale sürecinde 'usulsüzlük' yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmada Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler dahil 20 kişi ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım’ suçlamalarıyla 27 Şubat’ta gözaltına alınmıştı.

Köseler, 3 Mart’ta tutuklanıp görevden alınmış, yerine 10 Mart’ta CHP’li meclis üyesi Özlem Vural Gürzel seçilmişti.

Yaklaşık altı ayın ardından Köseler ve beraberinde tutuklanan 12 kişi 5 Eylül’de tahliye edilmişti. Ertesi gün ise Köseler dahil beş kişi yeniden tutuklandı.