Alanlar belli oldu, Kılıçdaroğlu ile Erdoğan İstanbul'da aynı gün, aynı anda miting yapacak
Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun, 7 Mayıs Pazar günü İstanbul’da aynı gün aynı saatte miting yapacağı öğrenildi.
Cumhur ve Milllet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayları İstanbul’da aynı gün, aynı saatte miting yapacağı öğrenildi.
7 MAYIS PAZAR GÜNÜ
Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 7 Mayıs Pazar günü İstanbul’da aynı gün aynı saatte miting yapacak.
Erdoğan’ın mitingi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde, Kılıçdaroğlu’nun mitingi ise Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda yapılacak.
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