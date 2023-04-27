Alanlar belli oldu, Kılıçdaroğlu ile Erdoğan İstanbul'da aynı gün, aynı anda miting yapacak

Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun, 7 Mayıs Pazar günü İstanbul’da aynı gün aynı saatte miting yapacağı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 22:22
Alanlar belli oldu, Kılıçdaroğlu ile Erdoğan İstanbul'da aynı gün, aynı anda miting yapacak
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Cumhur ve Milllet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayları İstanbul’da aynı gün, aynı saatte miting yapacağı öğrenildi.

7 MAYIS PAZAR GÜNÜ

Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 7 Mayıs Pazar günü İstanbul’da aynı gün aynı saatte miting yapacak.

Erdoğan’ın mitingi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde, Kılıçdaroğlu’nun mitingi ise Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda yapılacak.


Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Miting İstanbul

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