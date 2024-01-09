Alanya’da su alarmı! MHP’li belediyenin suyunda bakteri miktarı yönetmelik değerlerini aştı

Yayınlanma: 09.01.2024 - 15:39

Güncelleme: 09.01.2024 - 15:41

Cumhur İttifakı ortaklarından MHP’nin yönetimindeki Alanya Belediyesi geçen aylarda ‘Alaiye Su’ adında bir su markası açmıştı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in “Kente katma değer kazandıracağımız proje” dediği ‘Alaiye’ adlı suda kaliform bakteri tespit edildi.

Yapılan analizler sonucunda sulardaki toplam koliform bakteri sayısının yönetmelik sınırlarını aştığı görüldü. Bağırsakları rahatsız eden, mide bulantısı ve kusma gibi hastalıklara neden olan bu bakterinin sudaki oranı sıfır olması gerekirken Antalya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün söz konusu su markasında yaptığı analize göre Alaiye Su’da kaliform bakteri sayısı 32 oldu. Söz konusu fabrikanın mühürlendiği iddia ediliyor. Ölçümde tespit edilen Koliform bakterisinin, su kaynağının atık sular ile temas etmesi ya da topraktaki kirleticilerin yeraltı suyuna karışmasından dolayı oluşabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan su kalitesinin denetimi için yapılan jerm sayısı analizini 22 ve 37 derece olmak üzere iki farklı yöntemle analiz ediliyor. 22 derece için mevzuat limiti 20 olması gerekirken söz konusu suda 250 derece oldu. 37 derecede yapılan analizde ise 20 olması gereken jerm sayımı analizi 280 olarak tespit edildi.

Konuya ilişkin ulaştığımız yetkililer ise kurumun mühürlendiğine yönelik iddiaları reddetti. Ayrıca söz konusu suyun halen bayilerde satılmaya devam ettiği de yetkililerce ifade edildi.