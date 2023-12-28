Ünlü tatil kenti Bodrum'un içme suyunda kirlilik tehdidi!

Yayınlanma: 28.12.2023 - 11:39

Güncelleme: 28.12.2023 - 12:16

1998 yılında inşaatı tamamlanan Milas Geyik Barajı 35 yıl sonra ilk defa su seviyesinin dip seviyeye inmesi nedeniyle 12 Ekim 2023 tarihinde kapatıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinin içme ve kullanma suyunun büyük bir bölümünün sağlandığı Geyik Barajı'ndaki su seviyesi son yağışlardan sonra tekrar yükselmeye başladı.

Yüzde 38 doluluk oranına ulaşan Geyik Barajı'ndan Bodrum ilçesine henüz su akışı yapılmıyor. Barajın su seviyesinin dip savak seviyesinin de altına inmesi nedeniyle, baraj içinde var olan ve tabanda bulunan çöpler yağışlar ile birlikte su yüzüne çıktı. Bodrum ilçesine su akışının yapılabilmesi için su yüzeyindeki rüsubatın temizlenmesi gerektiği açıklandı.

"İÇME SUYU KALİTESİ STANDARTLARINDAN OLDUKÇA UZAK"

MSKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, baraj suyunun bu hali ile içme ve kullanıma verilmesinin mümkün olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

“Bodrum’a içme suyu sağlayan kaynakların en önemlisi olan Geyik Barajındayız. Geyik Barajı yaklaşık 40 milyon metreküplük bir hacme sahip. Geçtiğimiz aylarda kuraklık nedeniyle baraj gölü tamamen kurumuştu. Düşen yağışlar ile beraber su seviyesi şu an için yüzde 38’lere erişmiş durumda. Ancak su seviyesinin artmış olmasına rağmen Bodrum’a su temini halen gerçekleştirilmiyor. Düşen yağışlar ile baraj gölündeki rüsubatın ve kirleticilerin göl yüzeyini doldurmuş olması nedeniyle şu an için baraj gölü içerisindeki su kalitesi, içme suyu kalitesi standartlarından oldukça uzak.

Su alma ağzının üzeri tamamen balçıkla kapatılmış durumda. Temizlik çalışmalarının tamamlanması sonrası umarım Bodrum’a içme suyu temini bu barajdan da gerçekleştirilebilecek. Sadece Geyik Barajı değil, Mumcular Barajı, Akgedik Barajı ve yeraltı su kaynaklarının da etkin bir şekilde değerlendirilmesi ile önümüzdeki dönem yaz aylarında meydana gelmesi muhtemel kuraklık etkileri ile başa çıkılması için su kaynakları yönetiminin gerçekleştirilmesi gerekiyor.”