Albayrak ayıbı: Boyalı aracı sıfır diye sattı

25 Aralık 2021 Cumartesi, 16:08

Wolkswagen'in Türkiye'deki distribütörü Doğuş Otomotiv ve yetkili satış bayisi Abdurrahim Albayrak'ın sahibi bulunduğu Altur, 'ayıplı mal' davasında mahkum oldu.

2013 yılında F. Y.'nin satın aldığı otomobilin boyasında yaklaşık 6 ay sonra soyulmalar başladı. İlerleyen dönemde sorunun daha da büyümesi üzerine F.Y., aracın değiştirilmesi talebiyle, satın aldığı Yenibosna Altur şubesine götürdü. Altuğ Servis yetkililerinin yaptıkları incelemede aracın iki kez boyandığı ve boya kalınlığının 400-500 mm'nin üzerine olduğu görüldü. Durum, satıcı firma aracılığıyla Doğuş Otomotiv'e bildirildi ve değişim talebi iletildi. Ancak firmadan gelen yanıtta aracın ayıplı olduğu kabul edilirken değişimi için ek ücret talep edildi.

Ücret ödemeksizin mağduriyetinin giderilmesini isteği kabul görmeyen F.Y., Noter kanalıyla firmaya Noter kanalıyla gönderdiği ihtarnameden de sonuç alamayınca olayı mahkemeye taşıdı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI

İstanbul 5. Tüketici Mahkemesi'nde görülen dava kapsamındaki bilirkişi incelemesinin sonucunda, dava konusu araçta boya bozulmalarının 2 yıllık garanti süresi içinde çıktığı, gizli ayıplı sayılması gerektiği, taşıt değişim şartlarının gerçekleştiği, mevcut ayıbın yeniden aracın boyanması ile giderilebileceği belirtildi.

Ek bilirkişi raporunda da araçla ilgili olarak mevcut boyanın yer yer soyunarak alttaki eski boyanın görünür hale geldiği, bu durumun aracın bütünü için geçerli olduğu, mevcut boyanın aracın orjinal boyası üzerine sonradan atılan boya özelliklerinde olduğunu gösterdiği, ayrıca bu son kat boyanın usulüne uygun yapılmadığı, boya bozulmalarının 2 yıllık garanti süresi içinde ortaya çıkmış olduğu, boya işleminin gerekli vasıfta olmadığı, bu ayıbın giderilememeyeceği, taşıt değişiminin gerektiği, araç üzerinde yapılan incelemede boya katmanlarının telafi edilemeyecek seviyede penetrasyon eksikliği gösterdiği, taşıtın tümüyle sökülerek mevcut boya uygulamasının kaldırılarak yeniden boyanması, fırınlanması ve tekrar monte edilmesi gerektiği, yeniden boyama işlemlerinin taşıtta çok fazla işlem ve buna bağlı olarak gelişecek montaj hataları, hata oluşmasa bile sökülüp takılan bir kısım elemanlara gevşeme, buna bağlı sesler oluşması gibi çeşitli komplikasyonları da beraberinde getireceği, taşıtın vasıflarını daha da kaybedeceği, değer kaybı ile zararın telafisinin gerek teknik gerek ekonomik açıdan uygun olmadığı, taşıtın giderilemeyecek seviyede ayıplı olması nedeniyle muadili ile değişimi gerektiği dile getirildi.

Mahkeme, dava konusu aracın ayıpsız misli ile değişimine karar verdi.