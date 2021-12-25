Albayrak ayıbı: Boyalı aracı sıfır diye sattı
Satın alınan sıfır kilometre bir otomobilin boyanmış olduğu ortaya çıktı. Firma, aracının değiştirilmesi talebiyle yıllardır sürdürdüğü hukuk mücadelesini kazanan araç sahibinin talebini ise mahkeme kararına rağmen karşılamadı.
Wolkswagen'in Türkiye'deki distribütörü Doğuş Otomotiv ve yetkili satış bayisi Abdurrahim Albayrak'ın sahibi bulunduğu Altur, 'ayıplı mal' davasında mahkum oldu.
2013 yılında F. Y.'nin satın aldığı otomobilin boyasında yaklaşık 6 ay sonra soyulmalar başladı. İlerleyen dönemde sorunun daha da büyümesi üzerine F.Y., aracın değiştirilmesi talebiyle, satın aldığı Yenibosna Altur şubesine götürdü. Altuğ Servis yetkililerinin yaptıkları incelemede aracın iki kez boyandığı ve boya kalınlığının 400-500 mm'nin üzerine olduğu görüldü. Durum, satıcı firma aracılığıyla Doğuş Otomotiv'e bildirildi ve değişim talebi iletildi. Ancak firmadan gelen yanıtta aracın ayıplı olduğu kabul edilirken değişimi için ek ücret talep edildi.
Ücret ödemeksizin mağduriyetinin giderilmesini isteği kabul görmeyen F.Y., Noter kanalıyla firmaya Noter kanalıyla gönderdiği ihtarnameden de sonuç alamayınca olayı mahkemeye taşıdı.
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI
İstanbul 5. Tüketici Mahkemesi'nde görülen dava kapsamındaki bilirkişi incelemesinin sonucunda, dava konusu araçta boya bozulmalarının 2 yıllık garanti süresi içinde çıktığı, gizli ayıplı sayılması gerektiği, taşıt değişim şartlarının gerçekleştiği, mevcut ayıbın yeniden aracın boyanması ile giderilebileceği belirtildi.
Ek bilirkişi raporunda da araçla ilgili olarak mevcut boyanın yer yer soyunarak alttaki eski boyanın görünür hale geldiği, bu durumun aracın bütünü için geçerli olduğu, mevcut boyanın aracın orjinal boyası üzerine sonradan atılan boya özelliklerinde olduğunu gösterdiği, ayrıca bu son kat boyanın usulüne uygun yapılmadığı, boya bozulmalarının 2 yıllık garanti süresi içinde ortaya çıkmış olduğu, boya işleminin gerekli vasıfta olmadığı, bu ayıbın giderilememeyeceği, taşıt değişiminin gerektiği, araç üzerinde yapılan incelemede boya katmanlarının telafi edilemeyecek seviyede penetrasyon eksikliği gösterdiği, taşıtın tümüyle sökülerek mevcut boya uygulamasının kaldırılarak yeniden boyanması, fırınlanması ve tekrar monte edilmesi gerektiği, yeniden boyama işlemlerinin taşıtta çok fazla işlem ve buna bağlı olarak gelişecek montaj hataları, hata oluşmasa bile sökülüp takılan bir kısım elemanlara gevşeme, buna bağlı sesler oluşması gibi çeşitli komplikasyonları da beraberinde getireceği, taşıtın vasıflarını daha da kaybedeceği, değer kaybı ile zararın telafisinin gerek teknik gerek ekonomik açıdan uygun olmadığı, taşıtın giderilemeyecek seviyede ayıplı olması nedeniyle muadili ile değişimi gerektiği dile getirildi.
Mahkeme, dava konusu aracın ayıpsız misli ile değişimine karar verdi.
"SIFIR OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"
Konuya ilişkin Cumhuriyet.com.tr'ye konuşan F.Y., yaşananları şöyle anlattı:
"2013'te aldık aracı. Yaklaşık 6 ay sonra soyulmalar başladı. Ancak büyük soyulmalar 1 buçuk sene sonra oldu. Önce aldığımız yere götürdük Altur Yenibosna şubesine. 'Bu araca ikinci boya yapılmış gibi gözüküyor, bir tamirata mı götürdünüz?' dediler. 'Hayır, bu sıfır araba' dedik. 'Mümkün değil boyama var' dediler. O zaman nasıl oluyor bu? Muhtemelen biliyorlar ama söylemiyorlar. Müracaat ettik. Bunlar doğruladılar, evet araç boyanmış ama bazen gelirken TIR'dan düşer, şöyle olur böyle olur genellikle boyarlar. Ama böyle olunca alıcıya söylerler. 'Bunun şöyle bir arızası var, sıfır fiyatı atıyorum 80 binse bunu 60 bine satıyoruz. Arızaya ilişkin fotoğraflar da şunlar'. Almak isterseniz böyle...' Ama böyle birşey yapılmadı."
2015 yılında konuyla ilgili hukuk mücadelesi başlattıklarını belirten Yılmaz, "Tüketici Mahkemesi'ni kazandık, kabul etmediler. İstinaf'a götürdüler orayı da kazandık. Sonra yine kabul etmediler, Yargıtay'a gitti ve sonuçta bizim lehimize karar verildi" dedi.
TESLİMAT YAPILMADI, İCRA DAİRESİ HAREKETE GEÇTİ
Ancak Altur Otomotiv ve Doğuş Otomotiv, mahkeme kararına rağmen aracın muadili ile değiştirmedi. Bunun üzerine iki firma icraya verildi. İstanbul 21. İcra Dairesi Müdürlüğü'nden İstanbul Ticaret Odası'na yazılan yazıda, F.Y.'nin aracının ayıpsız yenisi ile değiştirilmesi kararını yerine getirmediği hatırlatıldı. Yazıda, teslimi istenilen aracın donanımındaki sıfır km aracın değerinin bugün üretilmiş olsa ne olacağının Ticaret Odası tarafından belirlenmesi istendi.
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