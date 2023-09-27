Albayrak Medya Grubu’nda deprem!

Yayınlanma: 27.09.2023 - 16:07

Güncelleme: 27.09.2023 - 16:07

25 Eylül tarihi itibarıyla GZT ve Yeni Şafak’tan işten çıkarmalar başladı. Deneyimli isimler ile akşam vardiyası çalışanları işten çıkarılan ilk grupta yer aldı. Söz konusu işten çıkarma talimatı şirketin CEO’su Mesut Albayrak’tan geldi.

MedyaRadar'da yer alan habere göre; Tvnet tarafında ise çıkarılacak kişilerin listesinin bugün belli olması bekleniyor.

Yaşanan tenkisat depreminin ardından büyük bir grup gazeteci daha işsizlik kervanına dahil olacak.